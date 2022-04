Meghan Markle qualifiée de "personnage dont on se moque" dans sa ville natale: Hollywood "tourne le dos" au couple royal

Meghan Markle fait encore parler d’elle et de cette fameuse interview accordée à Oprah Winfrey. La journaliste et auteure britannique Celia Walden a affirmé, auprès de GB News, que la duchesse de Sussex serait désormais "un personnage dont on se moque" dans sa ville natale. Et d’ajouter qu’Hollywood aurait "tourné le dos au couple royal".

Meghan Markle, 40 ans, a été qualifiée de "personnage dont on se moque" dans sa ville natale, d’après la journaliste et romancière britannique Celia Walden. Cette dernière a en effet affirmé auprès de GB News que "Hollywood a tourné le dos au couple royal."

S’adressant au journaliste de la chaîne d’informations britannique, Celia Walden a déclaré : "Je pensais que les gens seraient peut-être plus protecteurs envers elle ici, mais pas du tout."

Et de poursuivre : "Elle n’est qu’un personnage dont on se moque et le faux pas crucial qu’elle a commis, c’est d’oublier que tous les Américains aiment la reine. Donc, quiconque est réputé avoir affronté la Reine, ou s'être mal comporté à cet égard, ne sera pas bien vu."

La journaliste et auteure primée fait en réalité référence à la blague de l’actrice australienne Rebel Wilson sur la fameuse interview d'Oprah Winfrey lors des BAFTA Awards de cette année. Il s’agit de la cérémonie des British Academy Film Awards, qui a récompensé les films sortis en 2021. "C'est fascinant que Rebel [Wilson] ait fait cette blague. Il s'agit de leur peuple, donc normalement on s'attendrait à une forte inspiration, peut-être même à des huées, mais le rire a été unanime parce qu'ils sont maintenant officiellement des figures de moquerie", a ajouté Celia Walden.

"Je pense que c'est ce qui va le plus la contrarier, car c'est la dernière chose qu'ils voulaient", conclut-elle.