Meghan Markle surprend des vendeurs de rue pour une caméra cachée: "Je me sens chaude, chaude, chaude"

Nous l'évoquions cette semaine, Meghan Markle a été invitée au célèbre talk-show d'Ellen DeGeneres. Loin de faire de nouvelles révélations choquantes sur la famille royale, l'ancienne actrice a confié à quel point Harry et elle étaient heureux en Californie, avec leurs deux enfants, Archie et Lilibeth.

Meghan Markle a également souhaité ne pas faire l'exception à cause de son statut de duchesse et participer aux fameuses caméras cachées tant aimées par l'animatrice américaine dévoilant son côté un peu clown.

Meghan, 40 ans, a clairement tenté de se démarquer de l'image réservée de la famille royale avec ce gag cocasse.

La duchesse de Sussex a laissé un groupe de vendeurs de rue de Los Angeles bouche bée en dansant et en chantant devant eux tout en s'appelant elle-même "maman".

Lors de cette apparition surprise de la dernière saison du talk-show d'Ellen, la duchesse est sortie du studio pour faire une farce à un trio de vendeurs. Elle était forcée de faire et de dire tout ce que l'animatrice du talk-show lui soufflait via une oreillette cachée dans son oreille.

Pour commencer, Ellen, 63 ans, a demandé à Meghan de se toucher le coude, le nez, et puis de s'accroupir pour confirmer qu'elle pouvait entendre toutes les instructions de l'animatrice de talk-show. Une scénariste du talk-show a joué l'assistante de l'épouse du prince Harry et a demandé aux vendeurs d'agir normalement.

Meghan Markle s'est ensuite approchée du premier vendeur et a commencé à inspecter les cristaux sur son étal, avant qu'Ellen ne lui demande d'en tenir un sur sa tête et de commencer à gémir et à gémir.

"Je vais tenir ça contre ma tête", a déclaré la duchesse de Sussex au vendeur perplexe, avant de fermer les yeux et de marmonner, ajoutant: "C'est merveilleux."

Passant au vendeur suivant, qui présentait différentes variétés de sauce piquante, Meghan a commencé à sauter de joie et d'excitation à la demande d'Ellen, tout en demandant à l'homme: "Qu'avons-nous ici ? Qu'avez-vous, qu'avez-vous, qu'avez-vous ?"

En inspectant les bouteilles de sauce piquante alignées sur la table, Meghan a ensuite dit au vendeur déconcerté: "Laissez maman goûter", avant de lui dire: "Mon pote adore la sauce piquante", faisant clairement référence à son époux, le prince Harry.

Après s'être vu remettre un toast recouvert de sauce piquante, la duchesse a commencé à le manger "comme un écureuil" et à la demande d'Ellen, l'a grignoté tout en le tenant à sa bouche avec ses deux mains, avant d'exclamer: "Ce n'est pas épicé! Laisse-moi essayer quelque chose de vraiment épicé, maman veut de la chaleur."

Saisissant un autre chips, Meghan a reçu l'ordre de "mettre le tout dans sa bouche ", puis de commencer à s'éventer furieusement le visage en disant: "Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur."

"Je me sens chaude, chaude, chaude", a-t-elle ensuite chanté sur l'air de la chanson à succès de The Merrymen, tout en faisant une brève danse.

Elle s'est ensuite exclamée: "Maman a besoin de lait" et a sorti un biberon de son sac à main, avant d'en boire vigoureusement du lait, le tout pendant que le vendeur regardait la bouche ouverte, incapable de cacher sa perplexité face à son comportement.

Le sac d'astuces surprises de Meghan a également été utilisé au troisième et dernier stand, où la duchesse a reçu une gamme de biscuits par une jeune vendeuse appelée Yasmin.

"Maman peut-elle en avoir un échantillon?" a demandé la duchesse, avant de grignoter à nouveau la nourriture comme un tamia.

Elle a ensuite demandé à Yasmin si elle "aimerait entendre une blague", en lui disant: "Pourquoi l'éléphant a-t-il mis sa trompe dans le pot à biscuits ?"

Pendant que la vendeuse attendait la réponse, Meghan resta complètement silencieuse, avant d'éclater de rire et de crier: "C'est drôle, n'est-ce pas?" C'est drôle", tandis que Yasmin la regardait avec confusion.

"Yasmine tu sais quoi? Tu sais ce que je fais pour divertir mes enfants", a poursuivi Meghan Markle tout en suivant les instructions dictées par Ellen DeGeneres. Elle a ensuite sortie deux paires d'oreilles de chaton de son sac à main et a commencé à chanter: "Je suis un chaton miaou miaou miaou. Tu es un chaton miaou miaou. Mew miaou miaou, miaou miaou miaou."

Une apparition télévisée qui sera sans aucun doute très commenté au Royaume-Uni.