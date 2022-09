Mort d'Elizabeth II: l'hommage du prince Harry et de Meghan Markle à la reine (photo)

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis 1 an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde.

La reine Elizabeth II, plus ancienne monarque britannique, est décédée à l'âge de 96 ans ce jeudi soir, a annoncé le palais de Buckingham en soirée. Suite à la triste nouvelle, le duc et la duchesse de Sussex ont tenu à rendre un hommage à la reine.

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait en sorte que la première page du site web de leur fondation Archewell soit noire avec un message directement adressée à la défunte reine : "A la douce mémoire de sa majesté la reine Elizabeth II (1926-2022)", peut-on lire sur le site.



© capture d'écran du site web de la fondation Archewell

Le site Web de la famille royale a aussi été "mis à jour" avec une déclaration et une image poignante d'Elizabeth II. "La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine Consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain", ont-ils écrit.

Le site internet du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a été temporairement suspendu après l'annonce de la mort de la reine.