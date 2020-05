On sait pourquoi Meghan Markle et Kate Middleton se sont disputées lors des préparatifs du mariage de Meghan et Harry

Les rumeurs ont longtemps évoqué une dispute entre la duchesse de Cambridge et Meghan Markle lors des préparatifs du mariage royal, il y a deux ans et ce, au sujet de la tenue de demoiselle d'honneur de la princesse Charlotte. Un conflit qui aurait laissé Kate Middleton en pleurs, soulignant que la jeune femme qui venait d'accoucher du prince Louis était très émotionnelle.

Le magazine Tatler prétend dans son édition de juillet et août 2020 qui paraîtra demain révéler les réelles raisons de cette discorde, rapporte ce mercredi matin le Daily Mail.

Selon une source proche de la duchesse, le problème était de savoir si la princesse Charlotte et les autres jeunes demoiselles d'honneur du mariage de Meghan et Harry devaient porter des collants.

Le profil, intitulé Catherine la Grande, cite une amie anonyme qui prétend que Kate voulait suivre le "protocole", avec les demoiselles d'honneur, dont Charlotte, 3 ans, portant des collants - mais Meghan n'était pas d'accord.

"Il y a eu un incident lors de la répétition du mariage", a expliqué la source. "C'était une journée chaude et apparemment, il y avait une dispute pour savoir si les demoiselles d'honneur devaient porter des collants ou non. Kate, suivant le protocole, a estimé que les enfants le devraient. Meghan n'en voulait pas."

Les photos du mariage prises à la chapelle St George, à Windsor, semblent montrer les six demoiselles d'honneur à jambes nues, tandis que les photographies du mariage du prince William et de Kate en avril 2011 montrent des demoiselles d'honneur portant des collants.

Cet article détaille également les retombées du départ de Meghan et Harry sur le duc et la duchesse de Cambridge. Il affirme également que Kate s'est sentie "épuisée et piégée" par l'augmentation de la charge de travail suite à la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer de la vie royale.

Une autre amie des Cambridge aurait déclaré au magazine de la haute société Tatler: "Meghan et Harry ont été tellement égoïstes. William et Catherine voulaient vraiment être des parents impliqués avec leurs 3 enfants. En partant, les Sussex ont effectivement jeté leurs trois enfants sous un bus."

Des sources royales, contactées hier par le Daily Mail, déclarent que l'affirmation selon laquelle Kate était mécontente de sa charge de travail était fausse.