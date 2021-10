Pourquoi Kate Middleton et le prince Charles sont plus proches que jamais

Il est rare que la duchesse de Cambridge participe à des engagements publics conjoints avec son beau-père, le prince Charles. Mais quand ils le font, le public peut apercevoir à quel point ils sont devenus proches.

Cette proximité a encore été perçue et commentée dans la presse britannique la semaine dernière lorsque Kate et Charles ont assisté à la première mondiale du nouveau film de James Bond avec le prince William et la duchesse de Cornouailles au Royal Albert Hall à Londres.

Les caméras ont photographié le moment où le beau-père et sa bru se saluent affectueusement avec un baiser sur la joue. Les experts du langage corporel affirment que tout dans leur comportement atteste d'une "relation authentique et proche".

Le Daily Mirror affirme que Kate est devenue au cours de leurs dix années de mariage avec le prince William très proches de son beau-père Charles et de sa belle-mère Camilla.

Quand Kate et William ont commencé à sortir ensemble alors qu'ils étaient étudiants à l'université de St Andrews en Écosse, Charles avait accueilli sa future belle-fille dans la famille à bras ouverts.

Dans une interview pour marquer leurs fiançailles, Kate avait déclaré que Charles avait été "très, très accueillant" et "très sympathique".

Elle avait admis qu'elle était nerveuse de rencontrer son futur beau-père, mais a ajouté: "Ça n'aurait pas pu être plus facile, vraiment."

Bien que les apparitions publiques conjointes entre Kate et Charles aient été rares, lorsqu'elles se sont produites, le couple est souvent aperçu en train de partager un sens de l'humour commun.

L'année dernière, lors d'une visite dans un centre de réadaptation pour anciens combattants à Loughborough, Kate a été photographiée en train de rire alors qu'elle se tenait à côté de son beau-père.

William et Camilla étaient également présents lors de la visite, et l'experte britannique en langage corporel Judi James avait déclaré dans le journal l'Express que les expressions faciales de Kate, "dont un nez qui se retrousse quand elle rie, prouve que le rire de Kate est spontané et authentique".

Lors d'une réunion au sommet du G7 lorsque Kate Middleton et William ont rejoint Camilla et Charles, Kate a salué le prince Charles en l'appelant "papy" (en anglais "Grandpa"). Le surnom utilisé par ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis.

De plus selon une indiscrétion du Mirror, Kate aurait adapté l'agenda des vacances de la famille pour pouvoir rencontrer Charles et Camilla cet été dans leur seconde résidence de Amner Hall, dans le Norfolk. Un ajustement d'agenda qui aurait plus à Charles et son épouse, le prince Charles pouvant donner en personne à George son cadeau d'anniversaire.

Si les relations avec son fils cadet, le prince Harry semblent être au plus mal, après l'interview explosive de ces derniers à Oprah Winfrey dans laquelle ils accusent l'héritier du trône de leur avoir coupé les vivres du jour au lendemain, avec son fils aîné William, les relations semblent être au beau fixe, grâce peut-être à Kate.