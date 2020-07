Pourquoi Meghan et Harry n'ont pas souhaité l'anniversaire du prince George

À l'occasion de ses 7 ans mercredi, le prince George a reçu de nombreux messages d'anniversaire, mais pas de son oncle, le prince Harry et de Meghan Markle.

En effet, les années précédentes, ils avaient posté un message en l'honneur du petit garçon. Mais cette année, les choses sont un peu différentes, rapporte l'Express : ils sont loin et n'ont plus de compte officiel sur un réseau social pour les messages officiels, comme les vœux d'anniversaire. Ils n'ont en effet plus le droit, en raison de leur prise de recul avec la famille royale d'Angleterre, d'utiliser leur compte Instagram Sussex royal. Cela fait partie des conditions fixées par Buckingham palace au moment de leur départ outre-Atlantique.

Ils ont prévu de créer un compte lié à leur fondation caritative Archewell, mais ce n'est pas encore fait. D'où leur absence totale des réseaux sociaux ces derniers temps.

On peut supposer que Harry et Meghan ont souhaité un bon anniversaire à George par voie directe, téléphone ou mail. Mais l'absence de message public a réveillé les rumeurs de tensions entre les deux frères…