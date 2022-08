Rania de Jordanie annonce les fiançailles de son fils le prince héritier

(c)@RHC on Twitter

La reine Rania de Jordanie a twitté sa joie. Son fils, le prince héritier Hussein de Jordanie va épouser une Saoudienne Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif. La future princesse est la fille d'un puissant homme d'affaire saoudien, président et directeur général du groupe El-Saif spécialisé dans le secteur de la construction, selon le média histoires royales.

La fiancée du prince a 28 ans. Elle a étudié à New York à la faculté d'architecture de l'université de Syracuse. Nul ne sait comment ils se sont rencontrés.

La reine Rania a écrit sur son compte Twitter: "Je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir autant de joie dans mon cœur ! Félicitations à mon prince aîné Hussein et à sa belle future mariée, Rajwa", et a partagé une photo du couple.

Les grandes nouvelles se succèdent à la cour royale hachémite. La princesse Iman bint Abdallah, qui est le deuxième enfant du roi Abdallah et de la reine Rania, avait annoncé ses fiançailles début juillet à Jameel Alexander Thermiotis, directeur associé d'un fonds de capital-risque basé à New York, selon le magazine Hello.