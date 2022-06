Un pompon noir épinglé à son chapeau vert: quel message la Reine Elizabeth II voulait-elle faire passer?

C'est souvent dans les choix de ses tenues que la Reine d'Angleterre dont le leitmotiv est "Never complain, never explain", arrive à faire passer des messages à ses sujets. Et ce week-end de festivités consacrées à son jubilé de platine n'a pas fait exception. La Reine s'est assurée d'inclure son défunt mari, le prince Philip d'Edimbourg lors de sa dernière apparition sur le balcon du palais de Buckingham. Elle a ajouté à son couvre-chef vert un pompon noir, et ce, en signe de deuil.

Sa Majesté, 96 ans, est apparue ce dimanche à la fin de la parade du jubilé sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés du prince Charles et du prince William et de sa famille. Pour cette rare apparition, elle a tenu à rappeler que son époux défunt restait très présent dans ses pensées. Pendant la majeure partie de son règne, elle a été soutenue par le prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans l'année dernière.

Dans un doux hommage au duc d'Édimbourg, la souveraine a ajouté une épingle de deuil noire à son chapeau vert. Ces épinglettes de deuil sont traditionnellement portées par les membres de la famille royale à la suite d'un décès.