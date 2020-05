Une princesse autrichienne de 31 ans décède subitement

Une jeune princesse européenne issue de la dynastie des Habsbourg, dont les arrière-grands-parents étaient le dernier empereur et impératrice d'Autriche, est décédée subitement à l'âge de 31 ans, écrit le magazine Tatler. Maria Singh, née princesse Maria Galitzine, est décédée peu avant son 32e anniversaire.

La nouvelle a été confirmée dans The Houston Chronicle, un quotidien texan, où elle et sa famille vivent maintenant. Le journal rend hommage à la jeune femme et révèle les circonstances de son décès: "Notre Maria est décédée à Houston, dans le matin du lundi 4 mai 2020, d'un anévrisme cardiaque soudain."

Née le 11 mai 1988 à Luxembourg, Maria était la fille du prince Piotr Galitzine, un aristocrate russe, et de l'archiduchesse Maria Anna d'Autriche, la fille de l'archiduc Rudolf d'Autriche, qui était le plus jeune fils de l'empereur Charles I d'Autriche et L'impératrice Zita de Bourbon-Parme (le dernier empereur et impératrice d'Autriche). Elle était l'un de leurs six enfants. Elle a trois soeurs et deux frères, la princesse Xenia, la princesse Tatiana, la princesse Alexandra, le prince Dimitri et le prince Ionn Teimouraz.

Les arrière-grands-parents de Maria avaient été exilés d'Autriche après la Première Guerre mondiale. Son arrière-grand-père Charles I d'Autriche est décédé en 1922. Son arrière-grand-mère Zita a continué à vivre jusqu'à l'âge de 96 ans. Les funérailles de la princesse devraient avoir lieu en Autriche.