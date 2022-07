Voici l'endroit (étonnant) où le prince William, Kate et leurs 3 enfants vont passer le reste de leurs vacances

Le prince William et la duchesse de Cambridge ont opté cette année pour des vacances un peu différentes : ils ont pris l'étonnante décision de rester bien au chaud au Royaume-Uni, plutôt que de partir à l'étranger pour l'été. Mais pourquoi les membres de la famille royale ont-ils décidé cela?

Cet été, le prince William et son épouse ont opté pour des vacances quelque peu différentes des autres années. Le couple des Cambridge a décidé de rester bien au chaud au Royaume-Uni, plutôt que de partir en famille à l’étranger. Étonnant...

L'une des raisons, révèle Hello Magazine, pourrait être que Kate Middleton à un événement important cette semaine. La duchesse de Cambridge va concourir avec l'équipe britannique de SailGP à Plymouth dans une "course du Commonwealth" contre leurs rivaux néo-zélandais, avant le dernier jour du Grand Prix de voile de Grande-Bretagne.

Selon le magazine anglais, Kate Middleton, qui est connue pour être une sportive passionnée, deviendra membre de l'équipage britannique, travaillant avec le reste de l'équipe pour diriger le bateau à des vitesses allant jusqu'à 50 nœuds (plus de 90 km/h) dans une course amicale. Pendant son séjour à Plymouth, l’épouse du prince William visitera également le 1851 Trust, dont elle est la marraine, pour rencontrer des jeunes qui participent aux activités du Trust visant à promouvoir la durabilité.

Déménagement en vue

Le choix de profiter de l'été au Royaume-Uni peut également s'expliquer par les préparatifs importants que le duc et la duchesse effectuent en vue de leur déménagement prévu à Windsor, indique également Hello Magazine. William, Kate et leurs trois enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, quitteraient Kensington Palace pour une vie plus tranquille à la campagne. George et Charlotte devraient également commencer à fréquenter une nouvelle école en septembre.

Ce grand déménagement de Londres permettrait aux Cambridge de se rapprocher de la Reine, qui vit désormais en permanence au château de Windsor. Quant aux parents de Kate, Carole et Michael Middleton, ainsi que son frère James, ils vivent dans le Berkshire, à seulement 40 minutes de route de Windsor.

Si la famille vivra à Windsor, William et Kate continueront d'utiliser le palais de Kensington comme base londonienne pour leur travail.

Un nouveau cliché du prince George

Alors que le lieu exact des vacances de la famille royale n'a pas encore été révélé, les fans royaux ont déjà eu un chouette aperçu de leur superbe escapade lorsque William et Kate ont publié un portrait spécial de leur fils, qui a eu 9 ans vendredi, au bord de la mer. La photo, qui a été prise par la duchesse au début du mois, montre le jeune garçon posant dans une chemise bleue. Tous soulignant l’étonnante ressemblance avec son père.