William et Kate "vont quitter Kensington Palace": voici où ils pourraient s'installer

William et Kate et leurs enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans, résident actuellement dans un appartement de 20 pièces au palais de Kensington à Londres. Mais ils planifient activement leur déménagement, selon plusieurs médias britanniques.



Frogmore House?



Le duc et la duchesse de Cambridge partagent actuellement leur temps entre Kensington Palace à Londres et Anmer Hall dans le Norfolk. Une option pour leur famille pourrait être Frogmore House, qui a accueilli la réception de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018.



Le domaine inoccupé est situé à moins d'un kilomètre du château de Windsor, où la reine prévoit de retourner et d'utiliser comme base permanente une fois qu'elle reviendra de ses vacances d'été, rapportent les médias britanniques.



Le château de Windsor?

Ils pourraient aussi recevoir de la reine le cadeau de vivre au château de Windsor. En début de semaine, l'experte royale Angela Levin a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge annonceraient leur intention de déménager à Windsor soit "la semaine prochaine", soit aux alentours de Noël.



Des sources royales ont déclaré que le déménagement de la famille lui permettrait de soutenir la monarque de 95 ans depuis le décès de son mari, le prince Phillip, au début de l'année.



Ce déménagement potentiel intervient également au moment où le couple joue un rôle plus important au sein de la famille royale, notamment après que Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions.