Bella Hadid opte pour LE bikini HYPER tendance de cet été: le "underboob"

Bella Hadid, élue top-modèle de l'année 2019 est en ce moment en confinement dans la ferme familiale située en Pennsylvanie, avec sa mère Yolanda, 56 ans, et sa sœur aînée Gigi, qui attend son premier enfant. Sa maman, ancien top-modèle néerlandais, a acheté cette propriété en 2017 pour se rapprocher de ses deux filles qui vivent à Manhattan. Bella Hadid a donc quitté son luxueux appartement de New York et a préféré la vie à la ferme.

Dans son refuge familiale, Bella est parfaitement à l'aise et s'astreint à des séances de sport mais aussi des séances de bronzage. L'occasion d'afficher son dernier bikini ultra tendance. Un bikini dont le haut laisse dévoiler le bas des seins et dont la culotte est un string. C'est le bikini dernière tendance.

La jeune femme qui expose sur son compte Instagram son bronzage doré, arborait un sourire coquin, lors de cette séance de photos improvisée.