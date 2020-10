"Il s'appelle Choupy": François part en FOU RIRE en découvrant la lettre étonnante d'une prétendante (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Parmi les lettres reçues par les candidats, certaines ont retenu leur attention pour leur côté légèrement décalé. C'est le cas de François. Une jeune femme célibataire n'a pas hésité à lui envoyer une photo de... son lapin. "Il s'appelle Choupy", a lu le célibataire, hilare. Impossible pour lui de retrouver son sérieux après avoir lu les mots de la prétendante. "Je ne sais plus me reprendre quand je vois le lapin", a lancé l'homme amusé.



