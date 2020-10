Dans l'Amour est dans le pré, Denis est envahi par l'émotion: il CRAQUE devant toutes ses prétendantes (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Après avoir rencontré ses prétendantes, le moment du choix est arrivé. Denis a dû donner les noms des jeunes femmes qui viendront passer quelques jours avec lui dans son exploitation. Mais debout devant les célibataires, l'homme a été envahi par l'émotion. Il a fondu en larmes avant de prendre la parole... "Je tiens d'abord à dire merci à tout le monde d'être venu", a-t-il dit en pleurant. Ce moment a beaucoup touché ses prétendantes. "Je tiens à m'excuser pour celles qui vont être déçues", a poursuivi Denis.



Il a choisi de poursuivre l'aventure avec 4 célibataires au lieu de 3: Céline, Estelle, Emily et Laura.



Retrouvez l'Amour est dans le pré chaque dimanche à 20h45 sur RTL TVI.