Dans l'Amour est dans le pré, Justine annonce une grande décision à Pierre-Henri: "Je ne veux pas faire semblant" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Le dernier jour de l'aventure est arrivé dans la ferme de Pierre-Henri à Sombreffe. Justine, consciente de l'attirance entre l'agriculteur et Isabelle, a décidé de s'en aller. "Depuis le début, j'ai bien senti le rapprochement avec Isabelle et c'est hyper cool pour vous. Mais je n'ai pas vraiment envie de rester pour rester et d'être parallèle à vous deux", a débuté la jeune femme avant d'ajouter: "Je pense que je vais partir".

"Je ne veux pas faire semblant et toi non plus, je pense (...) Je sais très bien ce que tu penses de moi et si, avec elle, c'est plus, c'est mieux que vous soyez à deux et que vous profitiez. Je me sens un peu de trop, tu comprends ?", a dit Justine.

"Oui, je comprends", a répondu Pierre-Henri, très mal à l'aise. Ce dernier a avoué qu'il avait un vrai feeling avec Isabelle. Il a ensuite remercié la jeune femme pour sa réaction. "Je te remercie beaucoup de le prendre comme ça (...) depuis le début, tu m'épates vraiment... Ta manière de prendre les choses et de réagir, franchement tu m'épates beaucoup", a répondu le jeune homme.

Très émue, Justine a versé quelques larmes. Mais c'est heureuse pour ses deux nouveaux amis qu'elle a quitté la ferme.