Dans l'Amour est dans le pré, Laurence prend une décision INÉDITE dans l'émission: "Je ne vais inviter personne dans ma ferme" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.





Après l'ouverture des premières lettres, le moment est arrivé pour les agriculteurs de rencontrer celles et ceux qui ont réussi à éveiller leur curiosité lors de l'étape cruciale des speed-dating.



Laurence a fait la connaissance de plusieurs prétendants. Mais la jeune femme a déjà quelqu'un en tête et ne veut pas inviter de célibataires à la ferme. "Ma décision est prise, j'invite personne. J'assume ma décision et je regretterai si je ne le fais pas", a expliqué l'agricultrice. La candidate a remercié ses prétendants. "J'ai quelqu'un en tête et j'ai choisi d'écouter mon coeur", a précisé la jeune femme aux célibataires.



Pour rappel, Laurence a eu un coup de coeur pour François, un autre agriculteur. Ce dernier a choisi de la rencontrer lors du speed-dating après avoir lu sa lettre. Le célibataire avait été bouleversé par ses mots..."Quelle déclaration", a dit l'homme au bord des larmes. Ce dernier a souhaité prendre un peu de temps pour réfléchir. Il a décidé d'apprendre à la connaître lors du speed dating.



