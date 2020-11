Dans l'Amour est dans le pré, TENSIONS entre les prétendantes de Denis: "Je ne la sens pas trop" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

A Pont-à-Celles, Depuis le départ d'Estelle, Denis est un peu perdu face au comportement d'Emilie, qu'il trouve fort sur la réserve. Cette dernière a rassuré le fromager sur sa motivation. "Je suis partante pour tout", a lancé Emilie à Denis.



Mais ses rivales ont eu la même impression que le jeune homme. Pendant qu'elles travaillaient à deux dans la ferme de Denis, elles ont partagé leur ressenti sur leur rivale. "Je ne la sens pas trop", a dit Laura à Céline.



"Elle a quand même déjà pensé à partir (...) si elle est correcte envers Denis et qu'elle lui dit vraiment ce qu'elle pense et qu'au final ça marche, tant mieux. Si elle dit oui oui oui, qu'elle part en vacances avec lui et puis qu'au final tous les défauts qu'elle a déjà vus, ça ne lui plaît toujours pas, je trouve ça un peu bizarre", a précisé Céline.



"Elle ne lui montre pas qui elle est vraiment quoi", a ajouté Laura. "Où elle lui montre qui elle est vraiment quand on n'est pas là", a rétorqué Céline.