L'Amour est dans le pré: François découvre la lettre de Laurence, candidate de l'émission, comment va-t-il réagir? (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Laurence, agricultrice de 30 ans, fait partie des célibataires qui cherchent l'amour. Mais cette dernière a été attirée par un autre candidat. Il s'agit de François. "Il recherche exactement la même chose que moi. On a plusieurs points communs. Il parle de montgolfière dans son portrait et je suis une fan de montgolfière. Il a été largué le jour de Noël, j'ai été larguée le jour de Noël", a révélé la jeune femme, ajoutant qu'elle ne fait jamais les choses comme tout le monde.



En fin de journée, Sandrine a remis à François la lettre de l'agricultrice. "Tout comme toi, j'ai été larguée le jour de Noël. Coïncidence ou signe du destin? Depuis toute petite, j'adore la montgolfière, encore une coïncidence ? Cela fait beaucoup, tu ne trouves pas?", a écrit Laurence.



"Je ne sais pas ce que tu veux ni ce que tu ressens à mon égard, mais sache que pour moi ça a été une évidence. François, toi et moi, on est dans le même bateau. On vit la même aventure. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme on l'avait prévu. Je n'aurais jamais imaginé participer à l'Amour est dans le pré et encore moins à avoir un coup de coeur pour un autre candidat", a ajouté l'agricultrice.



En découvrant les mots de la jeune femme, le célibataire a été bouleversé..."Quelle déclaration", a dit l'homme au bord des larmes. Ce dernier a souhaité prendre un peu de temps pour réfléchir. Il a décidé d'apprendre à la connaître lors du speed dating.



Retrouvez l'Amour est dans le pré chaque dimanche à 20h45 sur RTL TVI.