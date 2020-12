L'Amour est dans le pré: Isabelle fait une révélation SURPRENANTE à Séverine, prétendante de Rudy (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Le dernier jour de l'aventure, Isabelle s'est confiée à Séverine, la prétendante de Rudy. Après avoir raconté son voyage romantique à Bruges, elle a expliqué à cette dernière qu'elle n'était plus en couple avec Pierre-Henri depuis deux jours.

Malgré la rupture, Isabelle a voulu être présente pour la fin de l'aventure. "J'avais peur que ça monte de trop et que ça redescende trop vite. C'est ce qui s'est passé", a dit la jeune femme. Mais elle ne regrette pas d'avoir fait la connaissance de Pierre-Henri.



De son côté, l'agriculteur en a dit plus à Rudy. "Je sentais au fond de moi que je n'allais jamais avoir le déclic. Il n'y avait pas l'alchimie. Il n'y aura plus rien entre Isabelle et moi", a expliqué Pierre-Henri.