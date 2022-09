Noël, prétendant dans L’Amour est dans le pré, s’est préparé d’une façon très originale pour les speed dating

L’Amour est dans le pré est de retour ce dimanche sur RTL TVI et RTL Play pour le deuxième épisode de la quatorzième saison. Cette semaine, les agriculteurs rencontrent leurs prétendant(e)s lors des speed-dating.

Avant ces rencontres express, les prétendant(e)s de Cathy, 56 ans, attendent impatiemment leur tour. Ils discutent tous ensemble de Cathy, de son poney club et de sa passion pour la moto. Au fil des conversations, le stress des speed-dating monte et les candidats se livrent des conseils pour aborder ce moment plus tranquillement.

Noël, un de ses prétendants, avoue alors s’être même entrainé chez lui: "Je parlais à la photo tu vois ? Comme si elle était devant moi !". Une méthode pour le moins originale. "La première fois, j’avais la photo devant moi et je n’ai rien dit. Puis je me suis 'allez' et je me suis lancé". Interloqués, les autres candidats lui ont alors demandé : "Tu attendais qu’elle te réponde ?".

Amusés, les prétendants ont ensuite continué leur discussion.