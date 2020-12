Retournement de situation dans l'Amour est dans le pré: Simon a choisi Elodie, mais cette dernière n'a pas l'air enchanté (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

L'heure est venue de faire un choix pour Simon. L'agriculteur de Bertogne a décidé de poursuivre l'aventure avec Elodie. Romina, qui s'en doutait, n'a pas caché sa déception. "Quand ils sont revenus du bois hier, j'ai ressenti un truc. Je l'ai dit à Elodie", a avoué la prétendante à Sandrine Dans.



La veille, Simon et Elodie s'étaient confiés l'un à l'autre quelques heures plus tôt. Ils avaient ressenti quelque chose en se touchant les mains.



Après avoir exprimé sa décision, Simon a voulu se rapprocher d'elle, mais cette dernière ne semblait très réceptive. "Tu es quand même heureuse ? Tu as l'air crispé", a dit l'homme à sa prétendante. "Si, mais ça va aller", a répondu la jeune femme, visiblement mal à l'aise.

L'agriculteur a décidé d'avoir une discussion claire avec Elodie. "Je ne sais pas si tu veux continuer ou arrêter", a dit l'homme. "Non, je vais continuer, je pense. Mais c'est pas facile quoi", a répondu la célibataire.



"Tu as peur de quoi?", a alors demandé Simon. "Que ça ne marche pas, qu'on ne s'entende pas, de changer mon quotidien, mes habitudes", a avoué Elodie.



"Moi, je sais ce que je veux, tu le sais bien", a insisté le fermier. Elodie a fini par dire qu'elle avait "un peu peur". "J'ai tellement été déçue que je me demande si ça vaut encore la peine", a dit la jeune femme. "Si tu te dis ça, si tu as peur d'être déçue chaque fois, tu n'auras plus personne", a répliqué Simon.



Elodie a fini par se confier à Sandrine Dans. Elle a expliqué qu'elle a tellement peur de s'engager que sa panique prend le dessus.

La réaction de la jeune femme a perturbé l'agriculteur qui met beaucoup d'espoir dans cette rencontre.