Grosse frayeur pour Elodie qui s'effondre soudainement dans Le Meilleur Pâtissier: que s'est-il passé? (vidéo)

En fin de première épreuve cette semaine, alors que les candidats du Meilleur Pâtissier finalisent leur tarte, Élodie saisit le manche d'une poêle chaude et s'écroule. Installé au fourneau juste devant elle, Florian se rend vite compte qu'il se passe quelque chose et qu'elle a très mal. Il la fait se relever pour qu'elle mette la main sous l'eau. "Lève-toi, lève-toi, lève-toi, sous l'eau", lance-t-il en venant en aide à sa comparse.

Élodie est en larmes, sans voix, mais veut à tout prix finir son épreuve. Et alors qu'il veut l'aider, Florian fait la même bêtise en saisissant le manche chaud de la poêle. "Non mais t'es con ou quoi, lui lance-t-elle. Je sais que c'est chaud, c'est pour ça que je me suis brûlé". Si Florian s'en sort avec une légère brûlure, Élodie a par contre dû être soignée et a porté un bandage à la main lors des épreuves suivantes.

