Jazz Correia (Les Anges 8) annonce une grande nouvelle : elle attend son 3ème enfant (photo)

Cela faisait plusieurs mois qu’elle cachait discrètement son ventre sur les clichés qu’elle partageait sur les réseaux sociaux… De quoi faire naître les soupçons parmi ses fans. Mais Jazz Correia et son mari Laurent ne peuvent plus le cacher et ont donc confirmé la nouvelle. La "JLC Family" s’agrandit. Ils attendent un troisième enfant pour la fin de cette année. Un énorme bonheur pour l’ex candidate des Anges de la téléréalité qui avait révélé à ses abonnés avoir souffert d’une fausse couche en décembre 2019.

"Après plus de six mois de secret, de mission intensive, de cachotteries, de rumeurs, de bonheur mais aussi d’inquiétude. Je vous annonce officiellement que la JLC Family va s’agrandir…Je suis enceinte de six mois de bonheur… J’ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd’hui je suis heureuse de le partager avec vous tous ! Ça n’a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine… Et de conclure :"Plus que trois mois… "