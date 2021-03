Les finalistes Miss Belgique 2021 confient leurs secrets: "J'ai réussi à prendre 20 kilos après des problèmes de poids" (vidéo)

Les finalistes du concours Miss Belgique 2021 se dévoilent dans 10 capsules vidéo sur RTL Play. Aujourd'hui, elles se confient et dévoilent des secrets ou des événements marquants de leurs vies.

"Dans la vie de tous les jours, je suis très discrète, alors qu'en réalité j'aime m'exprimer en public, faire des concours de déclamation, j'en ai d'ailleurs gagné deux. Je pense que je parle correctement", confie Marie Godin, 24 ans, de Visé. "J'essaye de cacher mon accent liégeois, même si j'en ai un. J'aimerais faire un clin d'oeil à ma tante, Irène Godin, qui a été Miss Belgique 1963 et qui malheureusement est décédée en décembre dernier. elle n'a pas pu savoir que j'étais finaliste à Miss Belgique."

"J'ai été confrontée à des violences conjugales"

Melissa Crescibene, 21 ans, de Bruxelles, a dû faire face à des problèmes de poids. "Un moment qui a été très marquant dans ma vie, je pense que c'était quand j'avais des problèmes de poids, que je faisais même pas 40 kilos. Je ne m'en rendais pas forcément compte parce que j'étais dedans. Mais 2 ans après, avec du recul, j'ai été extrêmement contente quand je me suis rendu compte que j'ai réussi à prendre 20 kilos. Ca a forcément eu un impact dans ma vie."

Mais Melissa n'a pas vécu qu'une épreuve dans sa vie. "Je pense que la plus difficile, ça a été d'avoir été confrontée à la violence conjugale étant plus jeune. On est pas préparé à ce genre d'événement."

Thanaree Scheerlinck, 24 ans, Wemmel, a été adoptée. "J'ai été adoptée par des parents belges à mes 11 ans. J'ai un caractère fort. Je peux me battre pour toutes les choses que j'aime avoir dans ma vie."

"Le concours m'a rapproché de mon papa"

Cassandra Tordeur, 18 ans, de Herne, a perdu une amie chère. "Un moment dans ma vie qui a été très important ça a été le décès de ma copine. Ca m'a rendu très triste, mais ça m'a aussi beaucoup appris dans la vie. Je me suis rendu compte que je dois vraiment profiter des petites choses dans la vie. L'événement le plus positif, c'est que mon papa m'aide vraiment durant mon concours de Miss Belgique. C'est très important pour moi et ça me rend vraiment heureuse. Ca nous a rapprochés."

Camilia Martinez, 21 ans, de Liège, a aussi subi des violences lorsqu'elle était plus jeune. "Vers 8 ans, on m'a coupé les cheveux tout court. C'était un moyen, pour ceux qui me violentaient, de m'enlever une partie de ma féminité. C'est à ce moment-là que je me suis "noyée" dans les concours de beauté."

Clara Just Petrella, 17 ans, de Vinalmont, a elle aussi perdu un être cher: "Le moment le plus difficile ça a été le décès de ma Nonna. C'était comme ma deuxième maman, je m'attendais pas à ce qu'elle décède. Mais j'essaye de tout faire pour la rendre fière et j'espère que de la haut, elle est contente de moi."

Découvrez les autres capsules de "Presque Miss", afin de découvrir les candidates au titre Miss Belgique 2021 sur RTL Play.