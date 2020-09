Loïc, fou de cuisine: réalisez une brioche torsadée au chocolat facilement grâce à sa technique géniale (vidéo)

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Ce mercredi, Loïc préparait un babka, une sorte de brioche fourrée, originaire de l'Europe de l'Est. "C'est archi-délicieux!", prévient le jeune cuisiner.

Le temps de préparation est court, mais du temps de repos est nécessaire afin que la pâte puisse lever. Grâce aux conseils de Loïc, parvenez à créer de belles torsades pour un visuel alléchant. "C'est un tout petit peu compliqué, mais chouette à faire", prévient le jeune homme.

"On va calmement créer un beau rouleau avec la pâte", explique le jeune chef, qui forme un boudin avec son carré de pâte étalé et couvert de pâte à tartiner et de pépites de chocolat. "Coupez le rouleau en deux, pour obtenir deux broches", poursuit-il. "Découpez ensuite les rouleaux dans la longueur et ouvrez-les comme un livre. Prenez les deux extrémités et rabattez-les deux fois chacune les unes sur les autres. Soudez les extrémités".

Deux belles petites brioches

Procédez de la même manière pour les deux brioches. Ensuite, placez les torsades dans deux moules recouverts de papier sulfurisé. Après une à deux heures de levée, les brioches seront bien aérées. Préchauffez le four à 180° C. Faites cuire la babka levée au four pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, préparez un sirop de sucre que vous verserez sur les brioches cuites afin qu'elles deviennent brillantes.

Chauffez 200 ml d'eau avec 200 grammes de sucre jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissout. Laissez refroidir. Badigeonnez généreusement chaque babka cuite de sirop. Laisser refroidir et dégustez.

