"Je ne dois plus me cacher": la révélation de Laurent sur sa relation avec Séverine (Mariés au premier regard)

Après un début de relation idyllique entre Laurent et Séverine est venue l’heure des réalités.. Et d’affronter la grande peur du couple: la distance.

Ces 60 minutes qui séparent les deux vies de nos jeunes mariés semblaient être un monde... Avant qu'elles ne se transforment peu à peu en un détail. Désormais, plusieurs fois par semaine, l'un se déplace chez l'autre et vice et versa.

Pendant ce 8ème épisode de Mariés au premier regard, Séverine vient assister à un match de l’équipe de football qu'entraîne Laurent. Un grand pas pour elle qui n’y connaît pas en grand chose en la matière, mais surtout une nouvelle occasion pour Laurent d’introduire sa femme à sa vie. "C’est important pour moi qu’elle s’adapte comme ça", livre Laurent face caméra. Et il enchaîne, émerveillé: "La vie quotidienne c’est un bonheur chaque jour (…) Quand on se voit, on fait vraiment des choses qui lui font plaisir, qui me font plaisir à moi aussi. On essaie de varier les choses et ça fait aussi notre force."

Puis il déballe carrément ses sentiments: "On se dit des choses qu’on ne se disait pas avant. Je ne dois plus me cacher: clairement je pense que je suis amoureux." Un sentiment partagé par Séverine qui affirme être "très heureuse aujourd'hui". "Cette aventure ainsi que laurent m’ont redonné le peps qui me manquait dans ma vie." Pourvu que ça dure !