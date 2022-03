Les 78,1% de compatibilité ne sont-ils pas suffisants pour que la magie opère entre Nathalie et Mickaël ? C'est en tout cas les premiers ressentis de l'une... Et surtout de l'autre. Après l'inévitable stress de Nathalie du à la situation peu commune de Mariés eu premier regard, c'est désormais Mickaël qui semble hésitant, voire distant. Au mariage, dans la voiture, pendant le vin d'honneur, on voit le quadragénaire taiseux et en retrait.

Est-ce la barrière de la langue (Nathalie est néerlandophone mais parle parfaitement français), le physique ou l'âge de son épouse qui rebute notre nouveau marié? Sa meilleure amie, Gwen, constate le froid et s'avoue sceptique. "Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne saurais pas le dire, mais il y a quelque chose qui le dérange", livre-t-elle face caméra.

Un malaise évidemment ressenti par Nathalie, la mariée, qui se désole d'être "plus à l’aise avec ses amis qu’avec lui" et qui attend toujours un geste attentionné de la part de son co-aventurier.

Réservé, Mickaël ne s'exprime que très peu sur ses sentiments, même seul face à la caméra. "Ce n'est pas ce que j'attendais", lâche-t-il finalement, sans expliquer exactement pourquoi. Arrivera-t-il à surmonter ses aprioris?