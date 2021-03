Dans Mariés au premier regard, Jennifer commence à DÉCHANTER en pleine lune de miel: "J'aime les câlins, mais là, c'est trop" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Jennifer et Florentin se sont dit oui. Le couple vit une véritable idylle depuis son mariage. Les jeunes époux se sont envolés vers leur lune de miel en Martinique. Mais après deux jours passés sur l'île, la jeune femme commence à déchanter. "Flo m'a beaucoup réveillée pendant la nuit (...) j'aime bien les câlins, mais là, c'était un peu trop. Du coup, je boudais un peu, je faisais un peu la tête et j'étais distante avec lui", confie Jennifer.

Une distance que Florentin a fini par remarquer. En réaction, le jeune homme a gardé ses distances pendant plus d'une heure. "Je ne me suis pas senti super bien et j'ai ruminé des choses négatives à notre sujet. Je pensais qu'elle aimait bien l'affection et qu'elle était dans cette optique-là. Donc je lui en donne et ça ne lui plaît pas. Si ça ça ne lui plait pas, qu'est-ce qui va lui plaire derrière?", explique Florentin.

Le couple a fini par se réconcilier, mais le jeune marié a senti que son épouse était différente avec lui.

Retrouvez Mariés au premier regard le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI.