Même si Jennifer est sur un NUAGE dans Mariés au premier regard, son père et son frère sont LOIN d'approuver l'expérience (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Compatibles à plus de 78%, Jennifer et Florentin se sont dit "oui" à la commune. Ils redoutaient le moment de leur rencontre, mais à l'instant même où leurs regards se sont croisés, le charme a opéré.

Il faut dire que Pascal, le père de la mariée, n'a pas été très rassurant. A moins d'une heure de la célébration, le papa a profité du trajet vers la commune pour lui révéler tout le mal qu'il pense de l'expérience. "Tu te poses des questions en fait. Parce que tu vois, ton futur époux? Connais pas. Jamais vu."

"C'est trop beau pour être vrai!"

Mais le papa va devoir s'y faire. L'alchimie est bien réelle entre Jennifer et Florentin. "Les familles, les amis, moi et lui... Tout est parfait! C'est trop beau pour être vrai!", se réjouit la mariée. "J'ai hâte de continuer à être avec lui, d'apprendre à le connaître mieux. Là, tout se passe bien, et au fur et à mesure ça peut peut-être changer. Mais honnêtement, je ne pense pas".

"Rien qu'à voir ses yeux, pour moi, elle a eu un petit coup de foudre", constate Catherine la maman, qui elle, approuve ce mariage. "Et lui aussi! Pourtant je ne le connais pas plus, mais quand on voit le regard des deux personnes, on le sent".

"Lui, je ne le connais pas"

Même après avoir vu sa fille les étoiles dans les yeux, Pascal le papa, n'en démord pas. "Lui, je ne le connais pas. On le voit comme ca très sympa, mais voilà. Moi aussi, je peux te montrer une face comme ça puis je sors d'ici et voilà. Je suis quelqu'un d'autre. Mais voilà. On verra. C'est pas maintenant qu'on va me faire changer d'avis. J'attends la suite."

