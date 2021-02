Une nouvelle saison de "Mariés au premier regard" pleine de rebondissements bientôt sur RTL-TVI

Pour la quatrième année consécutive, des célibataires issus des 4 coins de la Belgique se lancent dans une aventure hors du commun pour tenter de trouver l’Amour !

"Mariés au premier regard" revient à partir du dimanche 14 février à 20:40, sur RTL TVI.

Cette année, plus de 3.000 célibataires se sont inscrits à l’expérience. Les participants de plus de 25 ans, sans enfants et prêts à s’engager ont été soumis à toute une batterie de tests.

Les 4 Experts de "Mariés au premier regard" ont examiné scrupuleusement le profil des célibataires et mis à profit toutes les recherches en sciences sociales, afin de dénicher les couples susceptibles de perdurer.

Lorsqu’une compatibilité de plus 70% est trouvée entre deux participants, les Experts proposent à ceux-ci de se rencontrer… le jour de leur mariage ! S’ils se disent oui, ils célèbreront leur union, partiront en voyage de noces et vivront ensemble.

Pendant 8 émissions, vous pourrez suivre les craintes, les joies et les coups de gueule des participants. Mais il faudra attendre la dernière émission pour connaître la décision finale des mariés.

Les Experts

Cette année, la sociologue Audrey Van Ouytsel rejoint la team des Experts pour apporter ses connaissances spécifiques des relations familiales et conjugales. Elle sera au côté du spécialiste de la compatibilité amoureuse Jean-Luc Beaumont, de la psychothérapeute et coach Céline Delfosse et de la sexologue et andrologue Catherine Solano.

De la science et du rêve !

Cette quatrième saison de "Mariés au premier regard" apporte également son lot de nouveautés.

Au-delà de l’arrivée d’une nouvelle experte, l’équipe de production a encore renforcé l’aspect scientifique de l’émission. Cela se caractérise par l’intégration de données supplémentaires, les compétences conjugales, pour calculer les taux de compatibilité. Par ailleurs, chaque participant pourra bénéficier d’un coaching individualisé en amont des tournages pour se préparer au mieux à l’aventure.

Cette année, le rêve est mis à l’honneur. Un couple aura la chance de célébrer sa journée de mariage dans un endroit hors du commun : Pairi Daiza ! De plus, les couples mariés partiront en lune de miel dans un lieu paradisiaque.

Une saison inédite à plus d’un titre…

Le tournage de la 4ème saison de "Mariés au premier regard" s’est étalé sur plusieurs mois en pleine crise du Covid-19. La production a donc dû s’adapter pour respecter les mesures sanitaires. Un couple s’est notamment retrouvé seul face au bourgmestre au moment de se dire "oui" pour la vie.

En outre, cette année, ce ne sont pas 10 mais 11 participants (5 filles et 6 garçons) qui ont été sélectionnés pour former des couples. Cette nouvelle saison haute en couleurs sera marquée par de véritables coups de foudre, de la passion, des conflits, des promesses non tenues…

Des rebondissements en cascade à découvrir dès le dimanche 14 février à 20:40, sur RTL TVI !