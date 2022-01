"Je vais le tuer": quand Francis Huster s'emporte face à Franck Ferrand (vidéo)

Samedi soir dans On est en direct, un vif échange a eu lieu entre les deux invités de Léa Salamé et Laurent Ruquier : Francis Huster et Franck Ferrand. Les deux hommes étaient venus discuter des 400 ans de la renaissance de Molière. Et une question les a particulièrement divisés : Corneille a-t-il prêté sa plume à Molière ?

Pour Franck Ferrand, Molière était "un homme extraordinaire, le fondateur du théâtre tel que nous l'aimons", mais "il n'était pas écrivain" a lancé l'historien.

C'est à ce moment que Francis Huster, pas du tout de cet avis, s'est emporté : "Je vais le tuer, ce n'est pas possible", a-t-il lancé avec humour, faisant éclater de rire Laurent Ruquier.

Mais malgré ses arguments, les deux hommes ne sont pas parvenus à être d'accord. Qu'importe puisque leur échange s'est fait avec passion mais aussi avec respect.

Pour les 400 ans de la renaissance de Molière, Francis Huster aimerait faire entrer le dramaturge au Panthéon. Il se bat pour obtenir cette reconnaissance mais elle a jusqu'à présent été refusée par L'Elysée.