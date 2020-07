DISCOVER, le nouveau magazine de Plug RTL: voici celle qui assurera sa présentation

Ce magazine de société lifestyle est composé de reportages et de portraits de personnalités qui sont parties à la découverte d’une ville, d’un pays ou qui ont décidé de faire le grand pas d’une expérience, d’un nouveau mode de vie.



Chaque semaine, dans Discover, Claire Carosone vous emmène à la rencontre d’hommes, de femmes et de familles au profil singulier, aux parcours atypiques ou, parfois même, hors du commun. Plongez, avec eux, dans leur quotidien et tentez de comprendre leurs projets fous, leurs passions dévorantes ou le sens profond de leur existence. Partez également aux 4 coins de la planète sur les traces de ces "nouveaux" aventuriers qui ont, souvent, tout plaqué pour vivre leurs rêves et se construire une autre vie.



La plus haute tour du monde, la quartier le plus cool de la planète, la nouvelle oasis des frenchies, le phénomène tatouage, les secrets des forains, la ville qui ne dort jamais, autant de sujets qui vous feront voyager.



A la tête de ce nouveau magazine, un nouveau visage : Claire Carosone. Née en Picardie, cette jeune journaliste de 24 ans est venue s’installer à Bruxelles il y a 3 ans pour son master en journalisme. Après avoir intégré la rédaction de Bel RTL et RTL Info, elle prend aujourd’hui les rênes de l’émission Discover. Passionnée de bande dessinée et de cinéma d’animation, elle aime crayonner le portrait de gens. Surfeuse dès qu’elle peut, Claire n’a qu’une envie : voyager et découvrir le monde et ses différentes facettes.



Discover était une évidence pour elle : "le journalisme me fascine, présenter des docus longs formats avec des sujets qui me parlent tellement, c'est une chance. Les reportages sont composés de sujets aux quatres coins du monde toujours avec une identité un peu originale, un concept et un angle que je trouve parlant pour le public et moi-même. Je vois ça comme une belle aventure."



Discover, c'est la nouvelle émission à découvrir chaque jeudi à 20h sur Plug RTL dès le 20 août.



A voir et à revoir sur RTLplay.