Émue, Jenifer annonce son DÉPART "probable" de The Voice All Stars lors de la finale de l'émission (vidéo)

La chanteuse a annoncé son départ probable de The Voice All Stars lors de la finale de l'émission ce samedi soir. Un moment émouvant !

Jenifer, coach depuis dix longues années, a annoncé ce samedi lors de la finale de The Voice All Stars sur TF1 qu'elle participait "probablement" pour la dernière fois à l'émission. Elle a pris la parole juste après la prestation d'Amalya, seul talent de la coach à s'être qualifié jusqu'à ce niveau de la compétition. Et puis, il faut dire que Jenifer a choisi un moment symbolique pour annoncer son départ: Amalya était l'un de ses premiers talents, il y a 10 ans, lors des débuts de l'émission.

"Je suis très touchée par Amalya, par son parcours, par son histoire, je suis très touchée aussi par cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses, aussi humainement. Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau, ça fait 10 ans, j'ai vécu beaucoup de rebondissements. C’est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge donc je voudrais remercier toute l'équipe, remercier tous mes talents jusqu'à présent, auxquels je pense", a-t-elle confié, la voix tremblante et les larmes aux yeux. "Le public aussi bien évidemment, mais surtout Amalya parce que ça a du sens je trouve d'être en finale avec Amalya, elle fait partie de la première saison. On s'est un petit peu construites ensemble, finalement c'était une première aventure pour tout le monde".

Cette annonce a suscité la curiosité des téléspectateurs qui sont nombreux à spéculer sur les raisons du départ de la chanteuse et coach depuis de longues années. Est-elle poussée vers la sortie à cause de sa réaction pour la non qualification d'Al-Hy, un nouvel album en préparation ou bien des raisons personnelles ? En tout cas, les hypothèses fusent dans tous les sens, mais Jenifer finira bien par donner une explication à ses fans.

Affaire à suivre...