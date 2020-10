Laurent Ruquier et Cyril Hanouna en froid? Ils rétablissent la vérité

Fâchés Cyril Hanouna et Laurent Ruquier ? En fait non… Les deux animateurs ont éclairci la situation mardi soir sur le plateau de TPMP.

"On n’a jamais été fâchés, a expliqué Baba. On s’est charriés, mais on n’a jamais été vraiment fâchés".

"À aucun moment", a confirmé son invité, Laurent Ruquier.

Le présentateur des Grosses Têtes a également donné la raison pour laquelle il n'est pas plus présent sur des plateaux télé, comme celui TPMP, en dehors de ses émissions.

"Ce qui fait que je ne suis pas venu depuis longtemps, c’est simplement mon emploi du temps. Et que là, maintenant que je fais une émission le samedi et qu’elle est étalée, ma semaine est plus distante et j’ai du temps pour venir vous voir en semaine. Je serais venu avant, mais quand j’enregistrais le jeudi [On n’est pas couché, NDLR], c’était simplement impossible", a-t-il poursuivi.

Comme quoi, il y a encore des présentateurs vedettes du PAF qui s'entendent bien.