Que sont devenues vos Miss Belgique préférées? Découvrez-le ce soir dans l'émission "La vraie vie des Miss" (vidéo)

Ce soir, après le RTLInfo 19H, vous retrouverez une émission spéciale à la rencontre d'anciennes Miss Belgique, plusieurs années après leur sacre. Que sont-elles devenues? En quoi leur titre a-t-il changé leur vie?

C'est un dîner filmé l'année dernière qui rassemble une table aux convives de rêves. Elles ont été sacrées les plus belles filles du Royaume et se retrouvent autour d'un bon repas préparé par Sandrine Corman. Que peuvent-t-elle bien se raconter? Régime, carrière, famille: Sandrine Corman, Véronique de Cock, Virginie Claes, Alizée Poulicek et Noémie Happart se sont réunies pour une émission spéciale tournée avant la pandémie du coronavirus qui a frappé le monde entier.

Elles évoquent leurs destins incroyables et leurs parcours extraordinaires sans tabou.

C'est à découvrir ce soir sur RTL-TVI après le RTLINFO 19H.