Teheiura, aventurier mythique de Koh-Lanta, papa pour la quatrième fois (photo)

Et de 4 pour le célèbre aventurier de Koh-Lanta, qui est, depuis hier soir, papa d'un petit garçon.

Teheiura a posté une photo hier soir à la maternité, montrant qu'il attendait la venue du bébé, et une autre ce matin, son fils dans les bras.

"Ia ora na les Amis, Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa. Du baume au cœur en ces temps difficile. La petite famille Teahui vous remercie infiniment pour tous vos messages de félicitations. Vaitoanui et sa maman vont très bien. Ses grandes sœurs sont impatientes d'embrasser leur petit frère. Et bien évidemment, je suis le plus heureux des papas, un 2ème mec à la maison. Passez une bonne semaine les amis, je vous embrasse", a écrit l'aventurier.