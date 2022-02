Sandrine Corman a passé une semaine sur la frégate de la marine belge: "Je ne suis pas du genre princesse, mais leur vie n’est vraiment pas facile"

La vie à bord de la frégate Léopold 1er. C’est l’univers très particulier dans lequel s’est plongée Sandrine Corman pendant une semaine pour le programme "À bord du Léopold 1er, 100 jours au cœur du plus grand navire de guerre belge", qui débute de vendredi soir sur RTL TVI.

Une nouvelle aventure pour l’animatrice qui avait déjà investi la Légion étrangère l’an dernier. "Il faisait un peu moins beau qu’en Guyane, il faut bien le dire", sourit-elle. Sa première impression post-tournage ? "Il ne faut pas être claustro! T’es perdue en mer, tu ne peux pas sortir, et dès que le soleil se couche, tu ne peux plus accéder à l’extérieur, tout est fermé!" confie-t-elle avant d’ajouter : "C’est une chance incroyable d’avoir pu monter sur un bateau de guerre. Je pense que pas mal de personnes ignorent que nous en avons un en Belgique!" Et si tout n'a pas pu être filmé sur le bateau pour des raisons de sécurité, "ce que nous avons vu était déjà très impressionnant."

"Tout est réglé à la minute près"

Repas, tâches, rythme : ce qui a le plus marqué Sandrine Corman pendant ce tournage fort en émotions auprès de "chouettes types", ce sont indéniablement les conditions de vie. "Je ne suis pas du genre princesse, mais leur vie n’est vraiment pas facile. J’ai été marquée par le courage de ces marins, j’ai beaucoup d’admiration pour eux. Ils vivent loin de leur famille, partent parfois pour plusieurs mois sur un bateau où il n’y a presque pas de réseau, pas de télé, très peu de divertissements proposés, il n’y a pas d’endroit où boire un verre et l’alcool est interdit. Ce qui est normal puisqu’ils doivent être aptes à réagir à tout moment, mais c’est rude!" Le manque de confort… "Ils dorment dans des petites cabines à trois, six ou neuf, il n’y a pas du tout d’intimité." Et les journées qui laissent place à peu de surprises… "Tout est réglé à la minute près. Ce sont des militaires, évidemment, ils doivent respecter les ordres, et ce n’est pas souple du tout. Ils mangent à 17h30 ! Qui mange à 17h30 ?", plaisante l’animatrice.

Encore émue de ce séjour au cœur de la marine belge, Sandrine Corman se souviendra donc de ce milieu dur où règne néanmoins "une très bonne ambiance". "Malgré l'environnement, ces mecs gardent le sourire. Je ne sais pas comment ils font, ils sont très forts, et très fiers de leur travail. Ils étaient ravis que l’on s’intéresse à eux. Chapeau bas à eux."

L'émission sera diffusée les vendredis 11 et 18 février à 19h50 sur RTL TVI.