Arnaud, le Belge de Top Chef, a-t-il brillé lors de la REDOUTABLE épreuve de la boite noire? (vidéos)

Cette semaine, la célèbre épreuve de la boite noire était de retour dans Top Chef, pour la dixième année consécutive. Elle consiste à goûter à l'aveugle, dans une pièce totalement sombre, un plat réalisé par le chef pâtissier Sébastien Vauxion et à la reproduire ensuite.

La brigade rouge et la brigade orange faisaient équipe : le Belge Arnaud s'est donc retrouvé avec Louise, et les deux chefs de brigade Glenn Viel et Pascal Barbot (remplaçant d'Hélène Darroze qui a dû s'absenter 2 semaines pour raisons personnelles). Ils étaient opposés aux équipes bleue et violette composé de Lilian, Mickaël, Philippe Etchebest et Paul Pairet.

Le plat à déguster était une meringue au céleri-rave, sorbet citron et vinaigre balsamique blanc, financier à la roquette et crème pâtissière menthe, coriandre et persil.

Comme toujours, les candidats et leurs chefs ont fait quelques erreurs, mais ils les ont rectifiées ensuite, après un deuxième passage dans la boîte noire. Ils ont même eu une 3e chance durant laquelle ils ont pu voir le plat à la lumière pendant seulement quelques secondes. Ce qui leur a permis de rectifier le tir, notamment quant à la couleur puisque le vert était très présent dans l'assiette de référence.

À la dégustation, l'équipe bleue et violette s'en sort assez bien, mais est passée à côté du financier : celui du chef était très vert et avait un goût de roquette tandis que celui de l'équipe était blanc et goûtait surtout l'amande. Un piège dans lequel l'équipe jaune et rouge n'est pas tombée. Le résultat est "pas mal" pour le chef Vauxion qui note seulement une tuile au thé matcha pas tout à fait réussie.

À l'heure du verdict, le chef Vauxion annonce sa décision : "J'ai choisi de qualifier l'équipe où, les yeux fermés, le plat était le plus vraisemblable, le plus ressemblant au dessert originel et c'est l'équipe de Glenn".

Ce qui signifie que Louise et Arnaud, le Belge encore en compétition, se qualifient pour la prochaine semaine de concours. "On est super contents, on va direct en douzième semaine", lance Arnaud. Et ce qui réjouit surtout Louise, c'est d'avoir réussi à se démarquer face aux bleus et violets, qui ont gagné beaucoup d'épreuves depuis le début de la compétition : "Je suis très contente de les avoir battus", déclare quant à elle la jeune cheffe.