Le DÉSARROI de Philippe Etchebest dans Top Chef: "Il vous reste 26 SECONDES les mecs" (vidéo)

Dans Top Chef, les candidats encore en lice entrent dans leur 9ème semaine de compétition. Afin de se qualifier pour la suite du concours, les cuisiniers ont dû impressionner le jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran.

Cette semaine, pour la première épreuve de Top Chef, les candidats ont été jugés par le chef triplement étoilé Christian Le Squer. Le chef d'exception leur a lancé un défi de taille: réaliser un menu entier avec trois bouchées gastronomiques. Pour remporter cette épreuve, les cuisiniers ont dû être triplement techniques et triplement créatifs.



Bruno et Matthias forment la brigade de Philippe Etchebest. Pour la première bouchée qui devait être une entrée, les deux cuisiniers ont voulu revisiter la pissaladière, une spécialité culinaire de la cuisine niçoise, étendue à la cuisine de la Provence méditerranéenne. Pour réaliser ce plat, ils ont utilisé des feuilles de briques et herbes aromatiques, compotée d'oignons, anchois et olives. Mais ils ont été dépassés par le temps. Philippe Etchebest était très inquiet pour son équipe, car cette épreuve était qualificative. Face à leur entrée incomplète, le duo a modifié son intitulé, en proposant une tarte aux oignons.



Cotre toute attente, leur entrée a beaucoup plu au chef Christian Le Squer. Il a sélectionné l'équipe pour la suite de l'épreuve.