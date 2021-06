Les demi-finalistes Top Chef ont réalisé des desserts à base d'OURSIN et d'OS À MOELLE (vidéo)

La demi-finale a débuté ce soir dans Top Chef: Matthias, Sarah et Mohamed se sont affrontés. Chaque candidat devait choisir un thème qu'il imposait aux autres dans le but de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points. Sarah était la deuxième à choisir son thème, et elle a su être très originale!

Après 15 semaines de compétitions, il reste seulement 3 candidats pour cette demi-finale Top Chef. Matthias, Sarah et Mohamed vont s'affronter dans un marathon de 3 épreuves afin de déterminer les deux candidats qui s'affronteront en finale. Chaque candidat doit imaginer sa propre épreuve pour l'imposer aux autres adversaires afin de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points. Ce soir, seuls Mohamed et Sarah ont eu l'honneur de le faire.

Pour l'obtention d'une place en finale, les candidats doivent marquer au moins 1 point. Celui qui choisi son thème ne peut gagner de point sur sa recette: s'il arrive 1er, les deux autres candidats ne remportent pas de points non plus MAIS s'il arrive en 3e position, ce sont alors les deux autres candidats qui remporteront 1 point.

Sarah a été la deuxième candidate a choisir son thème. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a su être très originale! "Je ne vais pas vous faire une épreuve technique mais je vais plutôt partir sur une association de goût originale. Seulement ces 4 produits à travailler, pas de garde-manger et bien sûr toutes les épices et crémeries présentes dans la cuisine de Top Chef. Vous allez avoir 1h30 pour faire un dessert avec de l'os à moelle, de l'oursin, du pollen et des agrumes", explique-t-elle aux autres candidats.

Que vont concocter nos trois chefs?

Des desserts originaux, voici la composition exacte

Chaque candidat a donc détaillé le dessert qu'ils avaient en tête, à commencer par Sarah. "Je vais faire une gaufre au sarrasin et à l'os à moelle pour un côté un peu agressif. Ensuite, je vais la tremper dans un sucre de pollen, on va vraiment sentir le côté floral. Par-dessus, je vais faire une marmelade de peau de clémentine au pollen donc ça me permet d’utiliser toutes les parties de la clémentine et apporter de l’amertume. Ensuite, je vais faire une glace à la clémentine qui va apporter un côté fraicheur, et par-dessus, un caramel au beurre salé et à l'oursin pour le côté gourmandise. Et pour finir, une sauce clémentine et citron".

Mohamed, pour qui les desserts ne sont pas sa tasse de thé, a su concocter un dessert très appétissant. "Je vais partir sur un crumble d’os à moelle qui va apporter du croustillant dans l’assiette. Avec le pollen, je vais faire un crémeux avec une touche de citron et un peu de miel. Par-dessus, une langue d’oursin comme si c’était un suprême de fruits. Ensuite, un caramel avec le liquide de l’oursin puisque c’est salé et iodé, la saveur peut être intéressante. Une ganache montée au chocolat blanc et au citron. Et pour finir, un condiment miel et clémentine".

Et pour finir, voici le dessert de Matthias: "Je vais faire un crémeux oursin et citron qui va apporter de l’amertume et de la fraicheur. Ensuite, une tuile au pollen avec l’os à moelle, un jus de clémentine réduit avec le jus d’oursin et un peu d’os à moelle où on va vraiment avoir de l’amertume avec le jus. Puis un caramel à l’os à moelle et de la poudre de pollen qui va amener de la gourmandise dans le dessert. Et pour finir, des quartiers de clémentines frais".

Qui va remporter cette épreuve?