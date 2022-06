Première interview d'Arnaud Delvenne après la finale Top Chef: "Ma nouvelle vie commence aujourd'hui" (vidéo)

La finale de Top Chef 2022 a opposé deux candidats ce lundi soir dont un Belge, Arnaud Delvenne. Nous l'avons rencontré afin de prendre sa réaction, à chaud.

Arnaud Delvenne 36 ans, est le premier Belge à s'être hissé jusqu'en finale de Top Chef. Ex-manager chez Quick, cuisinier en prison pendant 5 ans, le chef liégeois est maintenant fort d'une nouvelle expérience, l'aventure Top Chef: "C'est la plus belle aventure que j'ai eue l'occasion de faire jusqu'à maintenant", confiait-il sur le plateau de RTL Info juste avant la finale de l'émission.

Je voulais absolument amener les goûts belges dans les assiettes

Mais qui a remporté Top Chef 2022 ? Louise ou bien Arnaud ? "Je ne remporte pas le prestigieux titre de Top Chef 2022, mais je gagne beaucoup en relations avec les autres, en découvertes personnelles et professionnelles. C’est une fierté d’être le premier Belge à être arrivé aussi loin, et j’espère que la Belgique sera fière autant que moi je l'ai été", nous a-t-il confié dans une interview exclusive, la première après la finale.

Et selon le chef liégeois, ce qui l'a différencié de Louise, c'est qu'elle a su capter "le cœur des dégustant par l'originalité de son menu", avoue-t-il. "J’espère avoir été aussi bon qu’elle sur les goûts, en tout cas, c’était des goûts qui me représentent beaucoup et qui représentent la Belgique. Il était clair qu’en final de Top Chef 2022, je voulais absolument amener les goûts belges dans les assiettes", confie celui qui a imposé en demi-finale une épreuve autour de la pêche au thon, "le fleuron national Belge", comme il l'appelle.

L'aventure Top Chef lui a beaucoup apporté tant personnellement que professionnellement

Il reste très fier d'être arrivé jusqu'en finale, et ressort enrichi de cette expérience : "Top Chef m’a apporté de la stabilité, la découverte de moi et des autres, la cuisine. Et la plus grande chose ça a été de faire le deuil du deuil du décès de ma maman, c’est la plus grande chose que j’ai pu accomplir chez Top Chef", nous confie-t-il, ému. "Ça a été une thérapie, mais également une introspection. Ma nouvelle vie commence aujourd’hui et je suis très heureux", se réjouit le chef de 36 ans.

"Je suis quelqu’un d’ultrasensible, c’est très chiant à vivre au quotidien, mais à côté, ça permet à de grandes choses, la preuve en est avec Top Chef. Et mon côté comique, j’ai toujours eu ce côté un peu « pompelup », j’adore ça, j’aime pas prendre la vie au sérieux. La vie est belle, il faut simplement la regarder différemment", dit-il tout souriant. Des côtés qu'on retrouve d'ailleurs dans sa cuisine.

Et durant l'aventure, sa sensibilité et son côté comique ont justement beaucoup touché les téléspectacteurs. Mais pas que, puisque le jeune chef a réussi à tirer les larmes à Glenn Viel ! Rien que ça... Et on peut dire que ça a beaucoup touché notre Arnaud : "Glenn Viel qui verse quelques larmes, chef je vous aime beaucoup, ça m’a énormément ému aussi, parce que c’est quelqu’un qui est très sensible. On est assez similaire à ce niveau-là. C’était pas voulu, mais si j’ai réussi à le toucher, c’est bien".

D'ailleurs, même si l'émission est terminée, le chef l'appelle encore régulièrement : "Cet échange reste même après Top Chef", se réjouit Arnaud Delvenne.

Des projets pour la suite ?

Des projets, le jeune liégeois en a plein ! Il va déjà se concentrer sur son restaurant, Nono Resto, ouvert à Liège au mois de mars dernier, et qui affiche déjà complet jusqu'en... septembre ! Son livre de cuisine qui sortira prochainement, et des collaborations : poké, tablette de chocolat... On ne l'arrête plus !

Et lui aussi espère ne jamais s'arrêter : "J’espère qu’on va me revoir et qu’on va entendre parler de moi. Je veux juste faire les choses avec le cœur et continuer ce que j’ai pu montrer dans Top Chef", termine-t-il.