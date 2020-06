Cyril Hanouna pleure à chaudes larmes en écoutant la déclaration émouvante de son chroniqueur

Les émissions présentées par Cyril Hanouna arrivent à la fin de leur saison : Touche pas à mon poste, A prendre ou à laisser, C’est que du kif… Dans ce dernier programme, les chroniqueurs ont été chargés de préparer une lettre à la personne de leur choix sur le plateau. À cet exercice, Raymond s’est distingué avec une déclaration qui a touché Cyril Hanouna au cœur.

Livreur, Raymond n’était pas habitué au monde du show-biz. Placé sous les feux de la rampe par Cyril Hanouna, il a fait des débuts timides avant de s’imposer comme un des chroniqueurs les plus réguliers de Touche pas à mon poste. Hier, il a rendu hommage à l’animateur. Un tire-larmes pour Cyril Hanouna (voir la vidéo).

"Les conseils, toujours les conseils, la bienveillance. Malgré nos désaccords, tu cherches toujours à me protéger tel un grand frère, pendant l’émission, mais surtout après l’émission, a-t-il confié. Alors oui j’ai rencontré des vedettes, j’ai rencontré des chroniqueurs extraordinaires ici, des gens intelligents que j’avais jamais vus dans mon monde à moi. Ça n’existait pas des gens comme ça qui m’apprennent les choses".



Et Raymond de conclure : "Je t’ai vu parler à des agriculteurs, des ministres, des Gilets jaunes, des gens en galère à qui t’as offert des maisons. […] Pour toutes ces raisons, je suis content que la vie m’ait fait croiser ton chemin, je suis fier d’être près de toi, je suis fier d’être ton pote. Mon Cyril Hanouna, tu as distrait ma vie. Je t’aime Cyril !"