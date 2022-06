TPMP: pourquoi Cyril Hanouna consulte-t-il son téléphone portable pendant son émission?

Les fans de l'émission "Touche Pas à mon Poste" l'ont sans doute remarqué: l'animateur Cyril Hanouna est scotché à son téléphone, même pendant qu'il présente sa célèbre émission.

L'émission de Jordan De Luxe révèle ce jeudi les raisons de cette (mauvaise) habitude qui ne dérange plus les téléspectateurs. Et c'est Lionel Stan, le directeur général de H20 Productions qui révèle ce que fait réellement l'animateur. "Sur son portable, il a des indications d'audiences. Il a des courbes qui lui disent quel sujet plaît. Il le sait en temps réel. Il lit aussi les sms qu'il reçoit de ses fans et il consulte son fil Twitter."

Ce n'est apparemment un secret pour personne, "parce que l'animateur français commente souvent son activité sur son smartphone aux téléspectateurs".

Si un sujet ne plaît pas au public, il est écourté et l'animateur et ses chroniqueurs passent à autre chose... De quoi viser seulement les bonnes audiences...et le succès.