Anass Zaroury signe un nouveau contrat de cinq ans à Burnley

L'ancien joueur de Charleroi était arrivé l'été dernier en provenance du Sporting pour un montant de quatre millions d'euros. "Tout d'abord, je voudrais dire que depuis que je suis arrivé ici, j'ai reçu la confiance de tout le monde au club et je me suis senti directement comme chez moi. Aujourd'hui, le fait de prolonger mon contrat est vraiment positif et je suis très heureux", a déclaré l'attaquant marocain dans un communiqué.

La saison dernière, Zaroury a été l'un des artisans de la montée de Burnley de la Championship à la Premier League avec onze buts en 39 matchs. Au niveau international, après avoir joué pour les jeunes de la sélection nationale belge, il a opté pour le Maroc avec lequel il a disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir passé six matchs sur le banc, il avait reçu 26 minutes de jeu face à la Croatie lors du match pour la troisième place.