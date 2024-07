Stefan Savic quitte l'Atlético de Madrid après neuf saisons et signe à Trabzonspor

Stefan Savic quitte l'Atlético de Madrid après neuf saisons, où il côtoyait Axel Witsel et Arthur Vermeeren. À 33 ans, le défenseur central monténégrin tourne la page et rejoint Trabzonspor, en Turquie, signant un contrat de trois ans ce vendredi.

Au fil des ans, Savic est devenu une véritable icône et un pilier de la défense de l'Atlético. Il a disputé 297 matchs avec les Colchoneros, remportant notamment le championnat en 2021 et l'Europa League en 2018. Avant de s'établir à Madrid, il a évolué à la Fiorentina et à Manchester City, qui l'avait recruté à l'âge de vingt ans au Partizan Belgrade, en Serbie.