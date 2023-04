Arsenal, avec un Trossard donneur d'assist, s'impose facilement face à Leeds

Arsenal et Leandro Trossard se sont imposés largement face à Leeds(4-1) samedi lors de la 29e journée de Premier League.

Gabriel Jesus (35e et 55e), Ben White (47e) et Granit Xhaka (84e) ont fait trembler les filets des 'Peacocks'. Leandro Trossard est à l'origine d'une belle passe décisive sur le deuxième but de Jesus. Les visiteurs ont sauvé l'honneur sur un contre de Rasmus Kristensen (76e).

Nottingham a partagé l'enjeu face à Wolverhampton (1-1). Orel Mangala a joué 86 minutes pour les locaux.