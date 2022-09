Brésil: Neymar soutient Bolsonaro pour la présidentielle

(Belga) La superstar du football brésilien Neymar a déclaré son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro, à trois jours d'une élection ultra-polarisée, dans une vidéo publiée jeudi sur TikTok.

Dans cette vidéo, l'attaquant du Paris SG, qui compte plus de huit millions d'abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, mime en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Un soutien de poids pour le chef de l'Etat sortant distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar. "Vote, vote et confirme, le 22, c'est Bolsonaro", dit le refrain de cette chanson de musique électronique, en allusion au code à taper sur l'urne électronique au scrutin de dimanche. Coiffé d'une casquette noire, le footballeur de 30 ans se trémousse sur sa chaise et mime le chiffre "deux" avec les doigts de ses deux mains. Mercredi, l'attaquant vedette de la Seleçao qui figure parmi les favorites du Mondial-2022 au Qatar avait déjà salué dans une vidéo la visite du président Bolsonaro à l'Institut Neymar Jr, sa fondation caritative à Praia Grande, près de Sao Paulo (sud-est), mais sans appeler explicitement à voter pour lui. Mais le ministre de la Communication, Fabio Faria, avait ajouté à la publication de la vidéo: "Tous en jaune (et) vert, avec le maillot (de la) "Seleçao" pour voter pour notre capitaine dimanche prochain". Il y a un mois, le chef de l'Etat avait publié une photo de lui avec un ballon que Neymar lui aurait donné. De nombreuses célébrités ont pris position lors de la campagne pour la présidentielle, avec une grande majorité de soutiens pour Lula dans le show-business, comme la pop star Anitta, aux 63 millions d'abonnés sur Instagram. (Belga)