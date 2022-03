FC Bruges-La Gantoise: les Gantois corrigent le FC Bruges et se qualifient pour la finale de la Coupe (vidéos)

La Gantoise se déplaçait mercredi soir au Jan Breydel Stadion pour défier le FC Bruges en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Les Buffalos se sont imposés largement 0-3 et décrochent ainsi leur ticket pour la finale.

Après un match aller remporté 0-1 à La Gantoise, le Club de Bruges s'est incliné, 0-3, lors du match retour de la première demi-finale de Coupe de Belgique. Les Gantois empochent donc leur ticket pour la finale grâce à des buts d'Odjidja (2e), Castro-Montes (35e) et Depoitre (54e).

Dès la 2e minute, Vadis Odjidja a profité d'un ballon repoussé par la défense brugeoise vers l'entrée de la surface pour décocher une reprise de volée qui a terminé au fond des filets de Mignolet via une déviation malheureuse de Nsoki (0-1, 2e). En guise de réponse, Roef a offert un ballon dans la surface à Vanaken, mais le capitaine brugeois n'a su convertir l'occasion et n'a obtenu qu'un corner (15e).

Après la demi-heure, la relance brugeoise hésitante à la suite d'une frappe de Jonathan De Sart a offert une deuxième opportunité à Castro-Montes qui est parvenu à surmonter Simon Mignolet d'un envoi enroulé et lobé des 16 mètres (0-2, 35e). Le portier brugeois a été scotché sur sa ligne, quelques minutes plus tard, sur une tête de Depoitre, mais le poteau est venu à sa rescousse (39e).

Comme la première, la deuxième période a débuté de manière catastrophique pour Bruges, avec l'exclusion de Denis Odoi pour un deuxième carton jaune (52e). Dans la foulée, Depoitre a porté le coup fatal aux Brugeois, d'une tête en déséquilibre à la suite d'un centre de Samoise (0-3, 54e).

Malgré le remaniement brugeois, La Gantoise est restée totalement en contrôle. Les Buffalos sont d'ailleurs passés non loin d'un quatrième but, lorsque Tissoudali a manqué le cadre lors d'un duel avec Mignolet (63e).

La dernière demi-heure a été hachée et nerveuse, marquée par une qualité de jeu à la baisse au profit d'échanges rugueux, mais elle n'a pas vu d'évolution du score malgré une dernière tentative dangereuse de Nurio et un coup franc de Lang (90e+3).

La Gantoise affrontera donc Anderlecht ou Eupen, qui s'affrontent jeudi soir. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 2-2.

Revivez le match

La Gantoise s'impose 0-3 sur le terrain du FC Bruges et se qualifie pour la finale. Au terme d'un match tendu, les Gantois se seront montrés très solides en défense en laissant très peu l'occasion à leurs adversaires de se montrer dangereux malgré leur possession. Chirurgicale, l'attaque gantoise a fait des merveilles en ne gaspillant que très peu leurs occasions.

Le carton rouge de Denis Odoi et le but du 0-3 qui a suivi sont clairement le tournant du match.

Le capitaine gantois Vadis Odjidja, qui a vouvert le score après seulement deux minutes, est élu homme du match.

90': C'est terminé ! La Gantoise s'impose méritoirement et est le premier qualifié pour la finale.

83': Il reste 7 minutes aux Brugeois pour essayer de marquer deux buts et filer en prolongations. Les joueurs continuent de pousser mais la nervosité augmente au fur et à mesure que la fin de match approche.

80': Un Gantois reste au sol, les esprits s'échauffent. Les 10 dernières minutes vont être électriques.

76': Du sang neuf chez les Gantois. Hanche-Olsen et Hjulsager remplacent Odjidja et Torunarigha.

75':Vanaken se frustre et prend une jaune pour avoir dit sa façon de penser à l'arbitre.

74': Nouveau changement brugeois, Ricca rentre à la place de Nsoki

70': L'infériorité numérique se fait sentir pour les Brugeois qui tentent tout ce qu'ils peuvent mais la défense gantoise reste imperméable et leurs attaquants se montrent dangereux dès qu'ils le peuvent.

65': Grosse frappe de Mata, Kums n'hésite pas et se jette corps et âme pour contrer la balle qui part en corner. L'occasion qui suit ne donnera rien.

63': Oooh c'est pas passé loin ! Laurent Depoitre loupe la balle de match en ouvrant trop sa frappe alors qu'il se présentait seul face à Simon Mignolet.

61': Triple changement pour Bruges qui jette ses dernières forces dans la bataille. Sobol, Bas Dost et Balanta entrent à la place de Skov Olsen, Rits et Adamyan

54': BUUUT ! C'est terrible pour le FC Bruges ! Une carte rouge et un but encaissé en une minute. Le match est presque plié, ils vont devoir planter minimum deux buts en infériorité numérique pour arracher les prolongations.

53': Carton rouge pour Odoi ! Le Brugeois prend une deuxième carte jaune pour un vilain geste sur Tissoudali. Le joueur marocain prend lui aussi une carte jaune pour la même phase.

46': C'est parti, il reste 45 minutes à tenir pour les Gantois et le même temps au Brugeois pour renverser la situation.

"Les buts qu'on a pris étaient trop 'faciles'", regrette Mats Rits en interview.

Mi-temps : La pause arrive à poitn nommé pour les deux équipes qui vont pouvoir remettre leurs esprits au clair. Première période très agréable à regarder et surtout félicitations à La Gantoise pour leur presque 100% d'efficacité offensive.

44': On repart dans le schéma de cette première mi-temps avec des Gantois très bien regroupés, des Brugeois qui ont le ballon mais ne savent pas approcher les cages de Davy Roef. La pause est proche et tout le monde se tend.

38': Oooh on est passé à deux doigts du KO ! Depoitre envoie une tête puissante, Mignolet est battu mais le ballon rebondit sur le poteau.

35': BUUUT ! La Gantoise double la mise avec un but splendide de Castro-Montes !

33': La défense gantoise, très compacte, empêche les Brugeois de trop s'approcher. Frustré, Lang tente un tir qui sera capté en deux temps par Roef.

30': Le jeu se tasse un peu tout en restant assez dynamique. Les Brugeois dominent et acculent les Gantois qui partent en contre attaque dès qu'ils le peuvent.

21': Les deux équipes se remettent en ordre de bataille après une petite période complètement folle où c'était la panique des deux côtés après des grosses occasions de part et d'autre.

19': Attention au Club à ne pas se faire surprendre à nouveau. Tissoudali se présente pour récupérer un centre dangereux mais Mignolet intervient juste à temps.

17': Encore une grosse occasion pour Bruges ! Adamyan plein axe frappe mais Roef capte le ballon qui fonçait sur lui.

15': Grosse occasion pour le FC Bruges mais la frappe de Vanaken envoie sa balle dans le petit filet. La surprise du but est passée, les Brugeois poussent et dominent dans ce match. Si ça continue à ce rythme, ils ne vont pas tarder à trouver la faille.

12': Le stade se lève comme un seul homme

12': Corner pour le Club qui pousse fort depuis plusieurs minutes. Il est repoussé par la défense. Le public brugeois se fait entendre pour pousser son équipe.

5': Début de match très agréable à suivre pour le spectateur neutre. Les Gantois sont galvanisés d'avoir marqué si vite et les Brugeois sont piqués au vif.

2': BUUUT ! Quel début de match ! A peine le match a-t-il commencé que les Gantois marquent et rattrapent déjà leur retard du match aller.

0': C'est parti au Jan Breydel !

Avant match

Le coach du FC Bruges, Alfred Schreuder, s'est présenté au micro de Renaud Terreur. Le tacticien s'est dit content de l'évolution de son équipe depuis son arrivée au Club, pour succéder à Philippe Clement. "Les derniers matchs étaient biens et on a bien joué. Notamment contre l'Antwerp le week-end passé. L'équipe peut toujours faire mieux. Au début, c'était difficile de bien jouer mais aujourd'hui on a une équipe qui est beaucoup plus forte avec des automatismes. On ne peut faire que mieux", conclut le coach.