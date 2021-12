Le tirage a eu lieu: voici les affiches des demi-finales de la Coupe de Belgique

(c) Belga

Les quatre demi-finalistes de la Coupe de Belgique son connus. Hier (mercredi) soir, Eupen s'est imposé à Malines peu avant que La Gantoise ne prenne le dessus sur le Standard.

Il ne restait donc que deux places pour les demi-finales, que se sont disputé Anderlecht, Courtrai, le FC Bruges et OHL.

Dans la première rencontre de la soirée, Anderlecht s'est aisément imposé 3-0 contre Courtrai. Plus tard, Le FC Bruges recevait OH Louvain dans le dernier quart de finale.

Les Brugeois se sont imposés assez largement 4-1. A l'instar du Sporting Anderlecht, le FC Bruges menait 2-0 à la mi-temps grâce à Charles Deketelaere (40e) et Eder Balanta (45+6). Xavier Mercier a redonné espoirs aux siens en réduisant le score à la 58e minute mais Noa Lang s'est chargé de donner au score son allure définitive (3-1, 63e). Du moins c'est ce qu'on croyait jusque dans les tous derniers instants du match puisque Hans Vanaken a décidé d'y aller de son petit but pour définitivement sceller la victoire des Blauws en Zwarts.

Le tirage au sort a eu lieu au terme de la rencontre entre Bruges et Louvain sur le plateau de VTM2.

Les affiches :

La Gantoise - FC Bruges

Eupen - Anderlecht

Le derby flandrien entre La Gantoise et le Club de Bruges sera la principale affiche de ce dernier carré. Les Gantois avaient éliminé le Standard mercredi (3-1) tandis que les Brugeois ont battu Oud-Heverlee Louvain jeudi (4-1).

Qualifié pour les demi-finales après sa victoire à Malines mercredi (1-3), Eupen affrontera Anderlecht qui a lui disposé de Courtrai jeudi (3-0).

Les demi-finales de la Coupe, jouées en aller-retour, se dérouleront les 1er, 2 et 3 février et les 1er, 2 et 3 mars. La finale se déroulera le samedi 16 avril 2022 au stade Roi Baudouin.