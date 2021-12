10 buts en deux matchs: début de soirée prolifique en Coupe de Belgique

(c) Belga

Eupen-Zulte Waregem

Mercredi soir, mené 0-2, Eupen s'est finalement imposé en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football face à Zulte Waregem sur le score de 3-2, après prolongation. Un doublé de Gano (23e et 36e) pour les Flandriens et un triplé de Prevljak (71e, 81, 94e) pour les Pandas ont animé la rencontre.

Zulte Waregem a pris les commandes et assis son autorité en première mi-temps. Après une occasion en or manquée par Kutesa (20e), Gano a ouvert le score pour les visiteurs de la tête, après avoir été trouvé par un centre de Fadera derrière les défenseurs (0-1, 22e). L'attaquant a remis le couvert à dix minutes de la mi-temps en reprenant de la tête un centre millimétré de Dompé, alors qu'il était tout seul au point de penalty eupenois (0-2, 36e).

Dominé en première mi-temps, Eupen est revenu dans la course dans les trente dernières minutes. Après un arrêt manqué de Bossut, Prevljak a bondi pour pousser le ballon par-dessus le gardien et ouvrir le compteur des Germanophones (1-2, 68e). L'égalisation est venue à la suite d'un corner mal négocié par la défense de Zulte Waregem: Prevljak s'est à nouveau illustré en étant à la réception d'un centre en retrait aux 6 mètres (2-2, 81e), forçant ainsi les prolongations.

Les Pandas ont finalement pris l'avantage pour la première fois au début des trente minutes de jeu supplémentaires: Prevljak s'est offert un triplé d'une volée sur un service en louche de Peeters (3-2, 94e). Ce but d'avance a suffi aux Eupenois pour résister pendant les vingt-cinq dernières minutes et assurer la qualification pour les quarts de finale.

Westerlo-OHL

Mercredi soir, Oud Heverlee Louvain a remporté la victoire, 2-3 sur la pelouse de Westerlo, le leader de la D1B, en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. La qualification est tombée dans les ultimes minutes de la rencontre avec deux réalisations louvanistes.

La rencontre a débuté de manière mouvementée avec une double carte rouge pour Mabea et Mercier (17e) à la suite d'une échauffourée. A dix contre dix, Westerlo a pris l'ascendant quelques minutes plus tard via Remmer (1-0, 22e).

En deuxième mi-temps, De Norre a mis les équipes à égalité (1-1, 55e) avant que Bernat ne replace Westerlo aux commandes (2-1, 67e). La situation s'est retournée en toute fin de match. D'abord, Schrijvers a marqué le but égalisateur pour Louvain (2-2, 89e), puis Maertens a offert la qualification aux siens au bout du suspense (2-3, 90e+3).

Louvain rejoint Eupen, tombeur un peu plus tôt dans la soirée de Zulte Waregem après prolongation (3-2), en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Anderlecht avait obtenu le premier billet pour les quarts après les tirs au but (3-4), mardi soir à Seraing (3-3 a.p.). Là encore le RSCA avait été mené de deux buts avant de retourner la situation en sa faveur.